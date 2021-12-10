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Политолог рассказал о последствиях инцидента с судном ВМС Украины

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Политолог Виктор Бурлаков в беседе с «Известиями» 10 декабря заявил, что инцидент с приближением корабля ВМС Украины «Донбасс» к Керченскому проливу усложнит отношения между двумя странами.

По его словам, это событие можно рассматривать и как провокацию, и как попытку пощупать на прочность пограничные войска РФ.

«Во-первых, это конечно же явное усложнение отношений между Россией и Украиной в последнее время, когда Украина обвиняла РФ или строила догадки о возможном вооруженном конфликте между странами», — сказал Бурлаков.

Попытки сделать из России врага, выдвинул предположение эксперт, возникают на фоне внутренних проблем на Украине. Поиск поводов, благодаря которым можно было бы «сплотить народ вокруг [президента страны] Владимира Зеленского», служит мотивом для эскалации ситуации с РФ, считает политолог.

Однако, по мнению Бурлакова, как только нормализуются отношения между Россией и США, подобные инциденты скорее всего или количественно уменьшатся, или сойдут на нет.

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«Рассматривать то, что украинский корабль подошел к границам России — рассматривать это в качестве угрозы — по меньшей мере смешно. Я не удивлюсь, что «Донбасс» — единственный плавающий корабль на украинском флоте, и он был избран хотя бы для того, чтобы пройти это расстояние до границы с Россией», — выразил мнение Бурлаков.

Кроме того, как считает политолог, ВМС Украины могли закладывать особый смысл в название судна «Донбасс».

Такие провокации будут постоянно осуществляться, заявил собеседник «Известий», «покуда будет такая напряженность в отношении Крыма, напряженность на границе, покуда на Украину будет давиться извне по поводу обострения отношений с Россией».

Ранее в пятницу политолог, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет назвал инцидент с украинским кораблем проверкой реакции РФ. По словам экс-сотрудника спецслужб, Украина сознательно совершила провокационные действия с кораблем.

9 декабря Центре общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

В ФСБ действия украинского корабля расценили как провокационные и несущие угрозу безопасности мореплавания.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников указал, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

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