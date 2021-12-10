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Политолог назвал инцидент с украинским кораблем проверкой реакции РФ

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Маневр украинского корабля неподалеку от Керченского пролива был проверкой, какой ответ от России последует за действиями Киева. Такое мнение 10 декабря в разговоре с «Известиями» выразил политолог, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет.

«Я думаю, маневр украинского корабля «Донбасс» с приближением к границам России — пробный маневр, с целью проверки реакции, обороноспособности, оценки ментальных способностей, и проверки военного и политического ответа от России», — заявил Беннет.

По словам экс-сотрудника спецслужб, Украина сознательно совершила провокационные действия с кораблем. Кроме того, политолог считает: скорее всего, на судне было очень мало людей на случай, если вдруг действительно будет реакция от России.

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Беннет подчеркнул, что одновременно с такими действиями НАТО приглашает Россию на переговоры, ведя «своего рода двойной фронт». Таким образом, по мнению эксперта, против страны ведутся политическая, дипломатическая и милитаристская война.

«Так, части НАТО, США, [премьер-министр] Борис Джонсон в Британии, пытаются обеспечить дипломатические переговоры с Россией, создать платформу для их заявлений, требований, предупреждений, угроз в адрес России из-за каких-то надуманных, выдуманных или сфабрикованных дел вроде России, которая вторгнется в Украину. А корабль – лишь предлог», — выразил мнение политолог.

Он заявил, что России следует любым способом защищать свою неприкосновенность, но при этом страна не должна чересчур сильно реагировать на подобные действия.

Беннет предложил решить возникшую ситуацию юмором и посоветовал России сказать, что украинский корабль «просто потерялся», а российской флот отправит ему на помощь несколько кораблей, «чтобы убедиться, что «Донбасс» сможет вернуться» в родные воды.

Такая реакция покажет Западу и НАТО, что они не заслуживают серьезного внимания от России и не рассматриваются как угроза, заключил политолог.

9 декабря Центре общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

В ФСБ отметили, что действия украинского корабля расцениваются как провокационные и несут угрозу безопасности мореплавания. При этом министр обороны Украины Алексей Резников указал, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал передвижение корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива провокацией.

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