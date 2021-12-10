В Крыму оценили передвижение корабля ВМС Украины к Керченскому проливу

Передвижение корабля ВМС Украины в сторону Керченского пролива являются провокацией. Об этом в четверг, 9 декабря заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Посягательство на целостность границ Российской Федерации может достаточно плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве», — цитирует «РИА Новости» парламентария.

По его словам, у России достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокации у своих границ.

«Режим президента Украины Владимира Зеленского ждет неминуемый позорный крах в попытках создать точку напряжения у наших границ», — указал Гемпель.

9 декабря Центре общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания.

Позже в ведомстве сообщили, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс.

В ФСБ отметили, что действия украинского корабля расцениваются как провокационные и несут угрозу безопасности мореплавания. При этом министр обороны Украины Алексей Резников указал, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

17 октября заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов рассказал, что высказывания властей Украины о готовности юридически «задавить» Россию на суде в Гааге являются профанацией. Кроме того, Молохов призвал Киев не нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива.

Днем ранее, 16 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет «задавить» Москву юридическими аргументами на суде в Гааге по инциденту с задержанием украинских моряков в Черном море в 2018 году.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал забавной реакцию украинского министра. По его словам, в странах НАТО всем известно, что именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России, поэтому в альянсе «давно замолчали на эту тему».

25 ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в территориальные воды России в Черном море. Заявок на проход флота через Керченский пролив Украина заранее не подавала. Корабли украинских ВМС, находясь в территориальных водах РФ, не реагировали на предупреждения российских пограничников и при этом совершали «опасное маневрирование». По кораблям-нарушителям был открыт огонь, суда и их экипажи задержаны сотрудниками ФСБ. МИД России назвал произошедшее провокацией и запросил созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности.