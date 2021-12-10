Штаб операции в Донбассе отверг угрозу со стороны украинского корабля

Двигавшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины «Донбасс» не представлял угрозы, так как выполнял задачи в своих территориальных водах. Соответствующее заявление сделал 9 декабря штаб Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

«По поводу фейковых заявлений ФСБ РФ в сети Интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что [украинский корабль] не заходил в чувствительные зоны. Корабль выполняет свои задачи в своих территориальных водах», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook штаба.

При этом в ООС подтвердили ранее появившуюся информацию, что судно «Донбасс» легло на обратный курс и возвращается на базу.

В свою очередь, глава минобороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что угрозы для экипажа судна украинского ВМС, шедшего к Керченскому проливу, не было, поскольку оно находилось в Азовском море.

«Я хочу всем сообщить, что угрозы для экипажа и нашего корабля не было, он уже почти вернулся в порт, никаких инцидентов не произошло», — сказал Резников в эфире программы «Право на власть» на телеканале 1+1.

По его словам, «Донбасс» выполнял поисково-спасательную операцию и находился в Азовском море в 18 морских милях от Керченского пролива.

Ранее в четверг в ЦОС ФСБ рассказали, что корабль украинских ВМС снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Судно находилось в акватории Азовского моря на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива и на требования изменить курс не реагимровало.