Корабль ВМС Украины взял обратный курс от Керченского пролива

Ранее двигавшийся в сторону Керченского пролива корабль управления «Донбасс» ВМС Украины лёг на обратный курс, сообщили 9 декабря в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Корабль управления «Донбасс» лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — сказано в заявлении ведомства.

В Центре отметили, что действия украинского корабля расцениваются как провокационные и несут угрозу безопасности мореплавания.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников указал, что украинский корабль находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

«Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия. В целом же Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях», — приводит его слова издание Lb.ua.

Ранее в четверг в ЦОС ФСБ рассказали, что корабль украинских ВМС снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Судно находилось в акватории Азовского моря на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива и требования изменить курс не выполняло.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе три корабля BMC Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав требование пограничников остановиться. В итоге они были задержаны силой и доставлены в Керчь. В Москве инцидент назвали провокацией.

В отношении 24 украинских моряков возбудили уголовные дела за нарушение границы. В ноябре 2019 года российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву и задержанные корабли. Моряки также смогли вернуться на родину.