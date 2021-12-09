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Корабль ВМС Украины направился в сторону Керченского пролива

Корабль ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива и игнорирует требования сменить курс
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Действия украинского корабля несут угрозу безопасности мореплавания. Об этом сообщили в четверг, 9 декабря, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«9 декабря т.г. в 09:12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», — говорится в заявлении.

Вместе с тем, по данным ЦОС ФСБ, в 13:45 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства (в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом). Был получен ответ, что следовать через Керченский пролив судно не планирует.

«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — констатировали в ведомстве

25 ноября 2018 года в Керченском проливе три корабля BMC Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в российские территориальные воды, проигнорировав требование пограничников остановиться. В итоге они были задержаны силой и доставлены в Керчь. В Москве инцидент назвали провокацией.

В отношении 24 украинских моряков возбудили уголовные дела за нарушение границы. В ноябре 2019 года российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву и задержанные корабли. Моряки также смогли вернуться на родину.

12 октября 2021-го глава украинской делегации в Гааге Оксана Золотарева заявила, что Киев намерен добиваться от Москвы компенсации за инцидент в Керченском проливе. По ее словам, Украина рассчитывает добиться «справедливости, привлечения виновных к ответственности и компенсации» для украинских военнослужащих.

В тот же день заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов подчеркнул, что высказывания властей Украины о готовности юридически «задавить» Россию на суде в Гааге являются профанацией. Он добавил, что Киев продолжает нагнетать обстановку вокруг Керченского пролива.

Полуостров вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона, а также 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования.

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