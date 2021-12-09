Михаил Мурашко: двое россиян с «Омикрон»-штаммом переносят COVID-19 в легкой форме

Прилетевшие в Россию из ЮАР пассажиры, у которых был обнаружен штамм коронавируса «Омикрон», переносят болезнь в легкой форме. Об этом 9 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Там легкое течение», — сообщил он журналистам, говоря о состоянии заболевших «Омикроном».

Глава Минздрава подтвердил, что на данный момент в РФ зафиксировано только два случая заражения «Омикроном». Данные о других пассажирах, прилетевших тем же рейсом, еще расшифровываются, добавил он.

Первые два случая наличия штамма «Омикрон» в России были зафиксированы 6 декабря среди вернувшихся в Россию из ЮАР граждан. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, госпитализировали с COVID-19 или его симптомами. В обсерваторах с подозрением на коронавирус находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за «Омикрона».

3 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения этого штамма. По его словам, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления COVID-19, а также вакцин для профилактики болезни.

30 ноября глава Роспотребнадзора сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

За день до этого научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что, согласно имеющимся на данный момент сведениям, новый вариант коронавируса не приводит к тяжелому течению COVID-19. И если место «Дельты» займет «Омикрон», то эпидситуация в мире будет улучшаться, что, вероятно, приведет к завершению пандемии.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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