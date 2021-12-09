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МОК утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

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Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщили ТАСС в четверг, 9 декабря, в МОК.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным
И как решение США встретили в КНР

В декабре 2020-го вступили в силу двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно им, российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать без государственных символов страны и гимна.

В Совете Федерации назвали это решение политизированным. Первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подчеркивал, что это решение — наказание в адрес всей страны.

Вместе с тем 6 декабря США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Спустя день Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что уважает решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства. При этом, по словам главы МОКа Томаса Баха, Олимпийские игры прекратят существование, если МОК откажется от политического нейтралитета. Он заявил, что Игры политизировать нельзя.

Австралия 8 декабря объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом сборная страны примет участие в соревнованиях, как и планировалось до принятия этого решения.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон в среду заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае. При этом министры страны не планируют посещать мероприятие. В тот же день Канада поддержала политический бойкот Игр.

Вместе с тем 9 декабря официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что США, Канада, Австралия и Великобритания поплатятся за бойкот Олимпийских игр – 2022. Он также заверил, что отсутствие официальных лиц некоторых стран на Олимпиаде 2022 года не отразится на ее успешном проведении.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря заявил, что государство продолжит поддерживать спортсменов в отстаивании их прав и интересов. Российский лидер также пообещал впредь создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов.

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