Прямой эфир
Общество
МВД поощрит мужчину, оказавшего помощь при задержании стрелявшего в МФЦ
Политика
Путин выступил за увеличение объемов мегагрантов на научные исследования
Мир
В ГД позитивно оценили решение Байдена обсудить нерасширение НАТО на восток
Наука
Путин указал на увеличение вдвое числа молодых ученых в РФ с 2000-х годов
Мир
Футбольные клубы США накажут за отсутствие темнокожих сотрудников
Мир
В Белом доме исключили отправку войск на Украину
Мир
Путин назвал введение санкций США попыткой сдержать развитие России
Общество
Прокурор запросил сроки в 16 и 17 лет для фигурантов дела убийства Япончика
Мир
В Перу пять человек погибли при крушении военного вертолета
Мир
Глава ВОЗ оценил опасность распространения в мире «Омикрон»-штамма коронавируса
Сюжет:

Бах заявил о риске «конца» Олимпийских игр из-за политики

Бах: Олимпийским играм придет конец, если в них вмешается политика
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийские игры прекратят существование, если Международный олимпийский комитет (МОК) откажется от политического нейтралитета. Об этом 8 декабря заявил глава МОКа Томас Бах на пресс-конференции по итогам второго дня заседания исполкома комитета.

Антикитайский афронт: станет ли бойкот Олимпиады в Пекине коллективным
И как решение США встретили в КНР

По его словам, отказ от политических заявлений позволяет не занимать чью-либо сторону. В другом случае МОК не сможет объединять мир для участия в Играх.

«Это привело бы к политизации Олимпийских игр», — подчеркнул он.

Бах привел аналогию, что древние соревнования прекратились, так как в них вмешался римский император.

«Это стало концом Игр. Уже древние греки знали, что Олимпийские игры могут существовать только в условиях политического нейтралитета, и с тех пор ничего не изменилось», — подчеркнул он.

Ранее на этой неделе Бах отмечал, что МОК не может решить политические проблемы, которые копились годами. Он подчеркнул, что организация соблюдает политический нейтралитет, отмечало издание The Hill.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали нарушение прав человека.

В МОКе отметили, что уважают решение США. На следующий день заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что страна не будет представлена «на уровне министров» на зимней Олимпиаде в Пекине.

Спустя два дня Австралия вслед за Вашингтоном объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. Великобритания отметила, что ее министры не будут посещать Игры. Канада также решила присоединиться к дипломатическому бойкоту предстоящих Олимпийских игр в Китае.

Китай в ответ сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия Вашингтона всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021