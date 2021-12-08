Бах заявил о риске «конца» Олимпийских игр из-за политики

Олимпийские игры прекратят существование, если Международный олимпийский комитет (МОК) откажется от политического нейтралитета. Об этом 8 декабря заявил глава МОКа Томас Бах на пресс-конференции по итогам второго дня заседания исполкома комитета.

По его словам, отказ от политических заявлений позволяет не занимать чью-либо сторону. В другом случае МОК не сможет объединять мир для участия в Играх.

«Это привело бы к политизации Олимпийских игр», — подчеркнул он.

Бах привел аналогию, что древние соревнования прекратились, так как в них вмешался римский император.

«Это стало концом Игр. Уже древние греки знали, что Олимпийские игры могут существовать только в условиях политического нейтралитета, и с тех пор ничего не изменилось», — подчеркнул он.

Ранее на этой неделе Бах отмечал, что МОК не может решить политические проблемы, которые копились годами. Он подчеркнул, что организация соблюдает политический нейтралитет, отмечало издание The Hill.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали нарушение прав человека.

В МОКе отметили, что уважают решение США. На следующий день заместитель премьер-министра Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что страна не будет представлена «на уровне министров» на зимней Олимпиаде в Пекине.

Спустя два дня Австралия вслед за Вашингтоном объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. Великобритания отметила, что ее министры не будут посещать Игры. Канада также решила присоединиться к дипломатическому бойкоту предстоящих Олимпийских игр в Китае.

Китай в ответ сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия Вашингтона всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.