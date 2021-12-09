КДК РФС наказал ЦСКА закрытием домашней фанатской трибуны на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский ЦСКА за необеспечение безопасности во время матча с «Зенитом», когда после окончания встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров. Об этом сообщил в четверг, 9 декабря, председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча прошла 28 ноября, она завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. После мачта прошли задержания болельщиков. В столичном главке МВД подтвердили эти данные, указав, что фанаты зажигали файеры.

«За необеспечение безопасности, поставившей под угрозу здоровью зрителей: закрытие трибуны А на два домашних матча. Один из матчей — ЦСКА–«Арсенал» — реальное наказание, следующий домашний матч — условный. Штраф — 300 тыс. рублей. Испытательный срок до конца сезона-2021/22», — пояснил Григорьянц.

По его словам, ЦСКА заплатит еще 235 тыс. рублей штрафа. В частности, клуб оплатит 125 тыс. за сожженную фанатами пиротехнику, 60 тыс. за скандирование ненормативной лексики болельщиками, 50 тыс. — за нарушение санитарного регламента.

Кроме того, «Зенит» оштрафован за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Таким образом, клуб заплатит 90 тыс. рублей, добавляет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 28 ноября, стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Вместе с тем болельщики ЦСКА провели акцию протеста на матче 17-го тура «Тинькофф РПЛ» против «Крыльев Советов». 4 декабря они покинули гостевой сектор на выезде в Самаре, когда на табло было 19 минут и 11 секунд.

3 декабря к фанатам ЦСКА присоединились болельщики «Динамо». Позже к ЦСКА присоединились и фанаты «Ростова», «Спартака», а также «Зенита».

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.