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Болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА

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Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Динамо» присоединится к акции в поддержку фанатов ЦСКА в матче 17-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом говорится в сообщении болельщиков, опубликованном в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 3 декабря.

«Динамовцы! Событие последнего тура в матче ЦСКА — «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка», — указано в заявлении объединения «Династия».

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Фанаты подчеркнули, что не могут оставить подобные действия без внимания и в знак солидарности с армейским движением покинут трибуну D после первого тайма матча с «Уфой».

Речь идет о решении болельщиков ЦСКА, согласно которому фанатское объединение команды «Люди в черном» проведет акцию протеста на матче 17-го тура «Тинькофф» РПЛ против «Крыльев Советов». Болельщики 4 декабря покинут гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд.

К акции также присоединились фанаты «Зенита». Они покинут трибуны во время матча с «Ростовом», который пройдет в пятницу. Кроме того, армейцев поддержало и объединение фанатов «Спартака», которые намерены покинуть трибуны на встрече с «Ахматом» в субботу.

Массовые задержания после матча ЦСКА — «Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были произведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков фаеров.

Вместе с тем 28 ноября, после резонансного события, которое послужило причиной принятия вышеуказанных решений, стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

В свою очередь руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники. Однако в клубе подчеркнули, что невиновные не должны страдать. ЦСКА пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам

В РПЛ заявили, что действия правоохранителей «нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Также в лиге пообещали расследовать случившееся и в будущем не допускать таких инцидентов.

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