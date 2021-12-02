Фанаты ЦСКА покинут трибуны на матче против «Крыльев Советов»

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» проведет акцию протеста на матче 17-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) против «Крыльев Советов». Об этом в четверг, 2 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

Болельщики выразят протест против действий правоохранительных органов на матче 16-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит», когда были задержаны 408 болельщиков московского клуба из-за того, что часть из них использовала пиротехнику во время матча.

«Фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд», — отмечается в заявлении в Telegram-канале фанатского объединения ЦСКА.

Объединение фанатов «Спартака» также выразило протест против действий правоохранительных органов. Болельщики красно-белых намерены покинуть трибуны на 19-й минуте 22-й секунде матча 17-го тура РПЛ красно-белых против «Ахмата».

Матч ЦСКА – «Зенит» состоялся 28 ноября и завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. По окончании встречи появились сообщения о задержаниях болельщиков ЦСКА. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Изначально сообщалось, что задержания связаны с пиротехническим шоу на трибуне: по окончании матча фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров.

После матча сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. Большинство из них касаются нарушения правил поведения зрителей (25) и употребления спиртного в запрещенных местах или наркотических средств (23).

При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.