Фанаты «Зенита» поддержат болельщиков «ЦСКА» и уйдут с матча

Болельщики футбольного клуба «Зенит» присоединятся к акции фанатов ЦСКА и покинут трибуны во время матча с «Ростовом» 3 декабря. Об этом в четверг, 2 декабря, стало известно из сообщения на сайте фанатов «Зенита».

Болельщики объяснили, что решили поддержать фанатов клуба ЦСКА, которые оказались заблокированы сотрудниками полиции на трибуне после использования пиротехники во время матча ЦСКА – «Зенит».

«Было задержано более 400 человек, которых развезли по отделам. Далее фотографирование, дактилоскопия, а более 50 человек проверили на себе работу судов», — говорится в опубликованном сообщении.

Фанаты «Зенита» отметили, что своим уходом на 60-й минуте матча хотят выразить солидарность с болельщиками ЦСКА.

«Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему», — добавили болельщики в сообщении.

Ранее фанаты «Ростова» также сообщили что поддержат акцию, сообщает сайт «Спорт-Экспресс».

28 ноября состоялся матч ЦСКА – «Зенит», завершившийся со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. По окончании встречи появились сообщения о задержаниях болельщиков ЦСКА. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании матча фанаты красно-синих зажгли несколько десятков фаеров.

После матча сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. Большинство из них касаются нарушения правил поведения зрителей (25) и употребления спиртного в запрещенных местах или наркотических средств (23).

При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам

В РПЛ заявили, что действия правоохранителей «нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Также в лиге пообещали расследовать случившееся и в будущем не допускать таких инцидентов.