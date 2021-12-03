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«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом»
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«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом»

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Футбольный клуб «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Об этом 3 декабря сообщает РЕН ТВ.

На 11-й минуте матча счет открыл игрок ростовского клуба Дмитрий Полоз, который забил гол с пенальти. На 25-й минуте ростовчанин Николай Комличенко удвоил счет.

Сравнять счет, избежав поражения, «Зениту» помог Клаудиньо, который забил два гола — на 31-й минуте и на 69-й с пенальти, уточняет «Спорт-экспресс».

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Во время матча фанаты «Ростова» на 19-й минуте ушли с трибун в знак поддержки болельщиков ЦСКА, а на 60-й также поступили болельщики «Зенита».

Задержания после матча ЦСКА – «Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были проведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров.

В тот же день стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

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