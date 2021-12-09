Мемориал в честь погибших установили в столичном МФЦ

В честь погибших в результате стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы 9 декабря установили мемориал.

За ограждением в окружении цветов стоят портреты погибших сотрудников МФЦ.

Инцидент произошел 7 декабря. В результате происшествия погибли двое человек, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказали, что стрелявший Сергей Глазов отказался надеть маску, из-за чего и произошел конфликт. Кроме того, по данным ОНК, Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

По некоторым данным, с собой у мужчины было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Злоумышленника обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. 8 декабря Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса стрелявшего. Он признал вину.