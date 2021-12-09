Прямой эфир
Мир
США анонсировали последнюю в этом году отправку на Украину военной помощи
Общество
Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Общество
Генпрокурор осудил замену уголовных сроков мелким коррупционерам
Общество
РФ в случае новой пандемии готова запустить производство вакцин за рубежом
Политика
Совфед поддержит разрешающий полиции вскрывать квартиры законопроект
Общество
Центр Гамалеи заканчивает изучение штамма «Омикрон»
Авто
Большинство россиян отказались от покупки автомобиля в этом году
Мир
Захарова назвала спамом приглашения США на «саммит демократий»
Мир
В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»
Спорт
Пловец Евгений Рылов признан лучшим спортсменом 2021 года

Авиавласти назвали официальную причину обледенения самолета S7

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное агентство воздушного транспорта назвало официальную причину обледенения самолета авиакомпании S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан–Новосибирск и экстренно приземлившегося в Иркутске. Документ есть в распоряжении «Известий».

Так, по данным ведомства, при подготовке к полету, в соответствии с решением экипажа, от обледенения были обработаны только поверхности крыла и стабилизатора самолета. При этом снег с фюзеляжа борта не был удален.

Кнопка разбора: Росавиация связала ошибки пилотов с недостатками кабин самолетов
Есть ли такие проблемы у российских региональных машин Superjet 100

«Удаление снега с поверхности фюзеляжа не производилось, что во время стоянки самолета в течение 2,5 часов в условиях выпадения ливневого дождя привело к скоплению на верхней поверхности фюзеляжа большого количества снега», — отметили в Росавиации.

После включения обогрева лобовых стекол произошло таяние снега, и в условиях руления при низкой температуре вызвало появление слоя намерзшего льда в передней части фюзеляжа перед приемниками полного давления (ППД).

«Эти наросты льда привели к искажению воздушного потока (нарушению его ламинарности) при входе в ППД после взлета самолета, что привело к отказу трех систем управления в режим минимального функционирования, отключению автопилота и автомата тяги», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот день «Известия» писали, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запретить полеты при наличии снега или обледенений на самолетах.

Кроме того, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна. Отмечается, что полет не может быть выполнен при наличии на поверхностях самолета отложений в виде любого снега (не только мокрого).

7 декабря генеральный директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов опроверг вероятность того, что самолет S7 обработали некачественной «незамерзайкой». Он также добавил, что не все воздушные судна обрабатываются антиобледенительной жидкостью перед вылетом.

До этого, 6 декабря, восточное межрегиональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также в этот день сообщалось, что в Магадане проводят анализ качества противообледенительной обработки.

По данным «Известий», проблемы с управлением S7 начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Воздушное судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021