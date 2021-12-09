Авиавласти назвали официальную причину обледенения самолета S7

Федеральное агентство воздушного транспорта назвало официальную причину обледенения самолета авиакомпании S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан–Новосибирск и экстренно приземлившегося в Иркутске. Документ есть в распоряжении «Известий».

Так, по данным ведомства, при подготовке к полету, в соответствии с решением экипажа, от обледенения были обработаны только поверхности крыла и стабилизатора самолета. При этом снег с фюзеляжа борта не был удален.

«Удаление снега с поверхности фюзеляжа не производилось, что во время стоянки самолета в течение 2,5 часов в условиях выпадения ливневого дождя привело к скоплению на верхней поверхности фюзеляжа большого количества снега», — отметили в Росавиации.

После включения обогрева лобовых стекол произошло таяние снега, и в условиях руления при низкой температуре вызвало появление слоя намерзшего льда в передней части фюзеляжа перед приемниками полного давления (ППД).

«Эти наросты льда привели к искажению воздушного потока (нарушению его ламинарности) при входе в ППД после взлета самолета, что привело к отказу трех систем управления в режим минимального функционирования, отключению автопилота и автомата тяги», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в этот день «Известия» писали, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запретить полеты при наличии снега или обледенений на самолетах.

Кроме того, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна. Отмечается, что полет не может быть выполнен при наличии на поверхностях самолета отложений в виде любого снега (не только мокрого).

7 декабря генеральный директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов опроверг вероятность того, что самолет S7 обработали некачественной «незамерзайкой». Он также добавил, что не все воздушные судна обрабатываются антиобледенительной жидкостью перед вылетом.

До этого, 6 декабря, восточное межрегиональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также в этот день сообщалось, что в Магадане проводят анализ качества противообледенительной обработки.

По данным «Известий», проблемы с управлением S7 начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Воздушное судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.