Росавиация рекомендовала запретить полеты при наличии на самолетах снега

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам запретить полеты при наличии снега или обледенений на самолетах. Об этом говорится в пресс-релизе, который находится в распоряжении «Известий», в среду, 8 декабря.

Решение было принято после инцидента с обледенением самолета S7, выполнявшего 2 декабря рейс Магадан–Новосибирск и экстренно приземлившегося в Иркутске. По данным «Известий», причиной обледенения самолета стало неудаление снега с передней части фюзеляжа.

В Росавиации уточнили, что в настоящее время по этому инциденту проводится расследование. При этом, исходя из анализа подобных авиаинцидентов, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано принять предупредительные меры.

В частности, речь идет о мерах, направленных на повышение безопасности полетов и исключение случаев возникновения авиационных происшествий, которые связаны с наземным обледенением, обледенением в полете, а также нарушением правил эксплуатации противообледенительной системы.

Кроме того, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна. Отмечается, что полет не может быть выполнен при наличии на поверхностях самолета отложений в виде любого снега (не только мокрого).

Ранее, 6 декабря, восточное межрегиональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также в этот день сообщалось, что в Магадане проводят анализ качества противообледенительной обработки.

По данным «Известий», проблемы с управлением S7 начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Воздушное судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

При этом генеральный директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов опроверг вероятность того, что самолет S7 обработали некачественной «незамерзайкой». Он также добавил, что не все воздушные судна обрабатываются антиобледенительной жидкостью перед вылетом.