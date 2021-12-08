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Байден заявил об отсутствии намерений США применять силу против России
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Байден заявил об отсутствии намерений США применять силу против России

Байден: США не будут применять силу против России из-за разногласий по Украине
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США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по Украине. Об этом 8 декабря заявил американский лидер Джо Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на лужайке Белого дома.

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«Предложения о том, что США будут в одностороннем порядке применять силу против России в случае ее вторжения на Украину, на повестке не стоят», — сказал американский лидер.

Как напомнил президент США, принцип коллективной обороны НАТО на Украину не распространяется. Но Белый дом будет вынужден расширить присутствие в странах НАТО и укрепить оборонительный потенциал Украины в случае обострения в стране ситуации, добавил Байден.

Ранее в этот день американский лидер отметил, что США и НАТО изучат вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России.

Также в среду президент России Владимир Путин заявил, что блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении Москвы. По его словам, альянс настроен недружественно и объявляет РФ своим противником.

8 декабря Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал российскому лидеру обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

7 декабря состоялись онлайн-переговоры Путина и Байдена. Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования.

Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

18 ноября Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. По его словам, альянс проявляет по отношению к РФ подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

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