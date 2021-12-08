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Юрист рассказала о наказании Цимбалюку в случае доказательства вины

Юрист Спиридонова рассказала, какое наказание может грозить Цимбалюку в России
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Управляющий партнер «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в среду, 8 декабря, рассказала «Известиям», какое наказание может грозить журналисту украинского информационного агентства УНИАН Роману Цимбалюку, которого вызвали на допрос в прокуратуру Москвы.

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По словам эксперта, иностранные граждане несут ответственность на территории России наравне с гражданами РФ.

«За действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, в случае если они совершены впервые, предусмотрена административная ответственность по ст. 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — пояснила юрист.

Наказание по данной статье предусматривает либо штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток.

О вызове Цимбалюка на допрос стало известно ранее в этот же день.

«Рома Цимбалюк наконец-то получил официальный пригласительный в прокуратуру для дачи объяснений по поводу всего того, что он до недавнего времени ляпал своим дурным языком», — написала в своем Telegram-канале журналист RT Юлия Витязева.

Цимбалюк обвиняется в провоцировании вражды и ненависти по отношению к гражданам РФ и российской власти. Поводом к этому послужили видеозаписи, которые опубликованы в YouTube-канале журналиста.

В сентябре 2019 года Цимбалюк попытался уйти от ответа на вопрос о руководителе портала «РИА Новости Украина» Кирилле Вышинском. Власти Украины заподозрили последнего в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, после чего он был задержан в Киеве.

Так, журналист УНИАН несколько раз пытался перевести тему, когда официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, планирует ли Цимбалюк сделать интервью с Вышинским в Москве. В ответ журналист начал говорить о медали «За присоединение Крыма», которую главе портала вручили в 2014 году.

В 2017-м Цимбалюк сообщил в социальной сети, что был задержан московской полицией после интервью с аспирантом МГУ. Позже журналиста отпустили. СМИ тогда сообщали, что аспирант вывесил из окна общежития украинский флаг во время празднования присоединения Крыма к России.

Вышинский был освобожден и вылетел в Россию 7 сентября 2019 года в ходе обмена группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.

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