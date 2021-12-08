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Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы

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Журналиста украинского информационного агентства УНИАН Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы. Об этом сообщила в среду, 8 декабря, журналистка RT Юлия Витязева в Telegram-канале.

«Рома Цимбалюк наконец-то получил официальный пригласительный в прокуратуру для дачи объяснений по поводу всего того, что он до недавнего времени ляпал своим дурным языком», — написала Витязева.

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В сентябре 2019 года Цимбалюк попытался утий от ответа на вопрос о руководителе портала «РИА Новости Украина» Кирилле Вышинском. Власти Украины заподозрили его в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, после чего он был задержан в Киеве.

Вышинский был освобожден и вылетел в Россию 7 сентября 2019 года в ходе обмена группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.

Вместе с тем журналист УНИАН несколько раз пытался перевести тему о Вышинском, когда официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, планирует ли Цимбалюк сделать интервью с Вышинским в Москве. На это журналист начал говорить о медали «За присоединение Крыма», которую главе портала вручили в 2014 году.

В 2017 году Цимбалюк сообщил в социальной сети, что был задержан столичной полицией после того, как записал интервью с одним аспирантом МГУ. Позже журналиста отпустили. СМИ тогда сообщали, что аспирант вывесил из окна общежития украинский флаг во время празднования присоединения Крыма к России.

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