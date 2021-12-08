Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции

Госдума в ходе заседания в среду, 8 декабря, приняла в III чтении поправки в федеральный закон «О полиции», которые расширяют полномочия сотрудников правоохранительных органов.

Поправки в закон были внесены правительством в Госдуму в мае прошлого года и приняты в первом чтении в декабре 2020-го.

Теперь полицейские получат возможность проникать в жилье и другие помещения, на земельные участки для задержания. Сотрудники полиции также смогут оцеплять здания и территории.

Кроме того, полицейские вправе вскрывать транспортные средства. Однако делать это разрешено в случае, если это необходимо для спасения жизни граждан или для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС. В этот перечень также попадает цель пресечения преступления или проверка сведений об угрозе террористического акта.

Вместе с тем сотрудники полиции смогут проводить досмотр граждан, а также их личных вещей и транспорта. Делать это разрешено не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, добавляет «Газета.Ru».