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Опубликована микрофотография штамма коронавируса «Омикрон»

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Специалисты Университета Гонконга опубликовали изображение штамма коронавируса «Омикрон», которое было получено при помощи электронного микроскопа. Об этом говорится в заявлении учебного заведения, опубликованном 8 декабря.

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Руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов — о новом штамме коронавируса, прогнозе развития пандемии и лекарствах от COVID-19

На микрофотографии изображена клетка почки обезьяны, инфицированная штаммом коронавируса «Омикрон».

Изображение было сделано при малом увеличении, что позволяет увидеть повреждение клеток с содержащимися внутри маленькими вирусными частицами, и при большом увеличении, где видны агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Ранее, 27 ноября, итальянские ученые представили первое в мире изображение спайк-белка нового штамма «Омикрон». Представитель госпиталя Bambino Gesù рассказал, что специалисты «реконструировали» новую мутацию коронавируса и сравнили ее с вариантом «Дельта».

На изображении представлено два белка обоих штаммов. Так, в «Дельта» было 18 мутировавших аминокислотных остатков, при этом в варианте «Омикрон» их 43.

В тот же день глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека, имеющего слабый иммунитет после перенесенного COVID-19 и его неполного выздоровления.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

7 декабря представитель МИД ЮАР Клейсон Моньела в беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов: ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 в ЮАР не понадобились аппарат ИВЛ или госпитализация.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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