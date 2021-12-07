В Совфеде оценили заявления Байдена по Украине после встречи с Путиным

Заявления президента США Джо Байдена по Украине на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным могли быть сделаны лишь для того, чтобы успокоить конгресс. Такое мнение высказал во вторник, 7 декабря, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «РИА Новости».

Переговоры Путина с Байденом прошли ранее в этот день, они продлились два часа. Отмечалось, что переговоры лидеров шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении.

Кроме того, в Белом доме указали, что Байден сообщил Путину об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. Там добавили, что главы государств поручили своим командам принять соответствующие меры.

Вместе с тем в последнее время западные СМИ публикуют материалы, в которых идет речь якобы о возможном нападении России на Украину. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил 7 декабря, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

Обвинения в якобы возможном нападении на Киев в Москве неоднократно отвергали.

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