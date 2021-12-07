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Власти ЮАР запретили заболевшим штаммом «Омикрон» покидать страну

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Власти Южноафриканской республики (ЮАР) запретили людям, заболевшим штаммом коронавируса «Омикрон», покидать территорию государства. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в посольстве страны в РФ.

«В ЮАР ни одному заболевшему «Омикроном» не потребовался аппарат ИВЛ»
Спикер МИД Южно-Африканской Республики Клейсон Моньела — о том, почему страна не закрыла границы и как вспышка нового штамма сказалась на экономике

«ЮАР следует рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения — Ред.) и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Ни одному инфицированному человеку не разрешается покидать страну», — приводит «РИА Новости» сообщение дипмиссии.

Представитель МИД Южноафриканской республики Клейсон Моньела в беседе с «Известиями» сообщил, что согласно статистике, новый штамм коронавируса «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов. Ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация, отметил дипломат.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что РФ вводит двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Речь идет о ЮАР, сопредельных африканских государствах, Китае, Великобритании и других странах, объявивших об обнаружении нового штамма.

6 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

По данным ВОЗ на 6 декабря, пока в мире не зафиксировано ни одного летального случая в результате заболевания новым штаммом COVID-19 «Омикрон».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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