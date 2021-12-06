В ВОЗ пока не зафиксировали ни одного смертельного случая от «Омикрона»

Не зафиксировано ни одного летального случая в результате заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 6 декабря.

Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни.

«Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», — заявил он.

3 декабря во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что «Омикрон» был выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. Однако, согласно предварительным исследованиям, новый штамм может распространяться быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.