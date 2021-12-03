В ВОЗ заявили о выявлении штамма «Омикрон» в 38 странах мира

Штамм «Омикрон» выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» остается доминантным вариантом коронавируса. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«На данный момент «Омикрон» выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, с основным ростом заражений в Африке. Но вариант «Дельта» остается доминантным в мире», — сказала Ван Керкхове, выступая в ходе онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с коронавирусом.

Ранее в этот день в ВОЗ заявили, что не располагают данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

Более точные данные о новом штамме появятся через несколько недель, отметили в организации. Вместе с тем в ВОЗ добавили, что, согласно предварительным исследованиям, «Омикрон» может оказаться заразнее, чем предыдущие варианты COVID-19.

1 декабря директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что по меньшей мере 23 государства сообщили о присутствии «Омикрон»-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Южно-Африканской Республике (ЮАР). В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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