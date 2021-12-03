В ВОЗ заявили об отсутствии данных о смертности из-за «Омикрон»-штамма

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными о смертях из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Я еще не видел записей о смертях, связанных со штаммом «Омикрон». Но мы собираем все свидетельства, и их будет больше, потому что больше стран отслеживают это и тестируют людей», — уточнил представитель организации в ходе пресс-конференции.

По его словам, более точные данные о новом штамме появятся через несколько недель. Вместе с тем Линдмайер добавил, что, согласно предварительным исследованиям, «Омикрон» может оказаться заразнее, чем предыдущие варианты COVID-19.

Ранее в этот день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в России пока не выявлен новый штамм COVID-19. Министр уточнил, что запрос на получение образца «Омикрона» уже отправлен. Он также подчеркнул, что в РФ волна заболеваемости COVID-19 идет на спад.

1 декабря директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что по меньшей мере 23 государства сообщили о присутствии «Омикрон»-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Южно-Африканской Республике (ЮАР). В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

При этом спустя день стало известно, что штамм обнаружили в Индии, и второй случай заболевания по стране подтвердился в США. Однако американский лидер Джо Байден в четверг заверил, что власти Соединенных Штатов пока не видят необходимости принимать дополнительные меры безопасности в связи с выявлением «Омикрона».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.