Прямой эфир
Мир
Минздрав продлил действие ковид-сертификатов до года
Мир
США не нашли причин для усиления безопасности из-за «Омикрон»-штамма
Общество
Шесть тел погибших подняли из «Литсвяжной»
Мир
В МИДе Белоруссии пообещали ответ на новые санкции ЕС
Спорт
Фанаты «Зенита» поддержат болельщиков «ЦСКА» и уйдут с матча
Политика
Лавров пообещал ответные меры в случае новых санкций со стороны США
Мир
В США выявили второй случай заболевания из-за штамма «Омикрон»
Мир
Кулеба пригрозил России «гробами солдат» в случае войны с Украиной
Мир
Финляндия готова принять следующий саммит лидеров России и США
Общество
Захарова сделала замечание грузинской журналистке за вопрос на английском
Сюжет:

США не нашли причин для усиления безопасности из-за «Омикрон»-штамма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Соединенных Штатов пока не видят необходимости принимать дополнительные меры безопасности в связи с выявлением «Омикрон»-штамма коронавируса. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден в четверг, 2 декабря.

«На данный момент мы не считаем, что потребуются дополнительные меры», — сказал он в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона, трансляция выступления велась на странице Белого дома в Twitter.

Байден подчеркнул, что, по мнению их специалистов, лучшим способом защиты от нового штамма остается вакцинация с последующей ревакцинацией.

В ходе брифинга он также заверил, что США ускорят отправку вакцин другим странам. Ожидается передача еще 200 млн доз в следующие 100 дней.

2 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что власти США не собираются отменять действующие ограничения на авиасообщение с рядом государств, пока не будут получены более полные сведения о новом штамме COVID-19 «Омикрон». Она уточнила, что Вашингтон рассмотрит вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений.

С 29 ноября в США действует запрет на въезд для жителей восьми стран Африки из-за распространения нового штамма «Омикрон». Мера затронула Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021