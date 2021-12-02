США не нашли причин для усиления безопасности из-за «Омикрон»-штамма

Власти Соединенных Штатов пока не видят необходимости принимать дополнительные меры безопасности в связи с выявлением «Омикрон»-штамма коронавируса. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден в четверг, 2 декабря.

«На данный момент мы не считаем, что потребуются дополнительные меры», — сказал он в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения США в пригороде Вашингтона, трансляция выступления велась на странице Белого дома в Twitter.

Байден подчеркнул, что, по мнению их специалистов, лучшим способом защиты от нового штамма остается вакцинация с последующей ревакцинацией.

В ходе брифинга он также заверил, что США ускорят отправку вакцин другим странам. Ожидается передача еще 200 млн доз в следующие 100 дней.

2 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что власти США не собираются отменять действующие ограничения на авиасообщение с рядом государств, пока не будут получены более полные сведения о новом штамме COVID-19 «Омикрон». Она уточнила, что Вашингтон рассмотрит вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений.

С 29 ноября в США действует запрет на въезд для жителей восьми стран Африки из-за распространения нового штамма «Омикрон». Мера затронула Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.