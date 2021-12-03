Мурашко заявил об отсутствии «Омикрон»-штамма коронавируса в России

В России пока не выявлен новый штамм COVID-19 «Омикрон». Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами на полях международного форума гражданского участия «Мы вместе».

«В России нет пока случаев (заражения «Омикроном» — Ред.). Сегодня мы проводим активно мониторинг, медицинские организации отбирают образцы, в том числе отбор (проводится — Ред.) у возвращающихся из-за рубежа пациентов», — отметил Мурашко.

Министр уточнил, что запрос на получение образца этого штамма уже отправлен.

Он также обратил внимание на то, что в России волна заболеваемости COVID-19 идет на спад, однако в стране еще болеет большее количество граждан. По его словам, необходимо продолжать мероприятия по вакцинации населения.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также указала на то, что в России не выявлены случаи инфицирования «Омикроном». Однако, по ее словам, коронавирус обретает свою сезонность. Попова добавила, что COVID-19 приходит, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан 1 декабря отметила, что вакцины по-прежнему защищают от коронавируса, по крайней мере от тяжелого течения заболевания, даже в условиях распространения «Омикрона».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.