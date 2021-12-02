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В США выявили второй случай заболевания из-за штамма «Омикрон»

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В США заявили о втором случае заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Инфекцию выявили у жителя Миннесоты, который недавно вернулся из Нью-Йорка. Об этом 2 декабря сообщает CNBC.

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Отмечается, что заболевший был полностью вакцинирован и ездил в Нью-Йорк на конференцию AnimeNYC, которая проходила 19–21 ноября.

Отмечается, что первый случай заболевания из-за штамма «Омикрон» был подтвержден в Калифорнии накануне. Заболевшим является житель Сан-Франциско, который недавно вернулся из поездки в Южную Африку.

С 29 ноября в США действует запрет на въезд для жителей восьми стран Африки из-за распространения нового штамма «Омикрон». Мера затронула Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

24 ноября о распространении нового штамма COVID-19 сообщили британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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