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Песков заявил об отсутствии предостережений Запада в адрес Киева

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В Москве видят «многочисленные утки» о якобы запланированной «агрессии» России против Украины, однако не слышат ни одного слова в адрес Киева. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, 6 декабря, в интервью RT, комментируя российско-американские отношения в преддверии разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, запланированного на 7 декабря.

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По словам представителя Кремля, сейчас очень сложный момент для этого разговора, поскольку как с американской стороны, так и со стороны европейских столиц риторика звучит достаточно агрессивно. «Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке», — сказал Песков.

Он отметил, что в совокупности с общим тяжелым фоном российско-американских отношений это — «достаточно сложная субстанция для завтрашнего обсуждения».

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит уже в начале 2022 года.

В тот же день американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

18 ноября президент России заявил, что Запад усугубляет диалог с Москвой и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

7 декабря Путин и Байден в онлайн-режиме проведут переговоры, прямого эфира общения не будет. Видеообщение пройдет в закрытом режиме.

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