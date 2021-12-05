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У четырех прилетевших из ЮАР россиян выявили COVID-19

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У четверых россиян, вернувшихся из ЮАР, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщает источник «Известий».

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По имеющимся данным, в больницу из пансионата в Московской области были направлены трое мужчин и беременная женщина с ребенком. На данный момент медики устанавливают, какой именно штамм коронавируса вызвал заболевание.

Днем ранее сообщалось, что прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на карантин в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Также отмечалось, что для пассажиров рейса, прилетевшего в субботу из ЮАР через Аддис-Абебу, организовали отдельный паспортный контроль. В аэропорту у прилетевших также взяли ПЦР-тесты.

3 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что у двоих пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, выявлен COVID-19. Они изолированы на 14 дней для медицинского наблюдения и установления штамма коронавируса.

За день до этого врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила «Известиям», что пассажиров, прибывающих из ЮАР и граничащих с республикой стран, необходимо изолировать прямо из самолета, исходя из данных о высокой скорости распространения штамма коронавируса «Омикрон».

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новым штаммом, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространению этого варианта инфекции.

Также в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыли въезд на свои территории, ввели более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона». По ее словам, именно поэтому следует следить за тем, что происходит в мире.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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