Эксперт прокомментировал сближение самолета-разведчика США с Airbus

Военный эксперт Виктор Литовкин в субботу, 4 декабря, прокомментировал инцидент со сближением иностранного самолета-разведчика с воздушным судном, летевшим из Тель-Авива в Москву.

«Они ведут себя достаточно нагло, непредсказуемо и пересекают трассы, по которым летают пассажирские самолеты, и это может привести к трагедии. Дело в том, что они не просто пересекают трассы пассажирских самолетов, дело в том, что им навстречу вылетают истребители, которые отгоняют их от воздушных пограничных рубежей», — рассказал он РЕН ТВ.

Эксперт отметил, что это противостояние самолетов-разведчиков и самолетов-бомбардировщиков может провоцировать столкновение и воздушный бой.

«И вот это вот противостояние самолетов-разведчиков и самолетов-бомбардировщиков дальних, которые, демонстрируя свою силу, наглость и превосходство, мешают полетам и могут провоцировать столкновение и воздушный бой, такие полеты недопустимы», — заключил Литовкин.

Ранее в этот день гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Отмечалось, что самолет-разведчик хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus.

Между самолетами по вертикали было менее 20 м. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 м и занять более безопасный эшелон. На запросы с земли самолет-нарушитель не отвечал.

Днем ранее сообщалось, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. По информации Минобороны РФ, для их опознавания и недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30.

Отмечалось, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря. Нарушения границы РФ не допущено, подчеркнули в министерстве.