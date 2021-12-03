Российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолеты-разведчики США

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались для сопровождения самолетов-разведчиков США над Черным морем, нарушения границ не допущено. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в Минобороны.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30... Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты российских истребителей выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения границы РФ не допущено, отметили в министерстве.

Ранее, 20 октября, два российских истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, два из которых — стратегические бомбардировщики США B-1B.

Как уточнили в Национальном центре управления обороной, российские радары засекли над Черным морем цели, приближавшиеся к границам России. После разворота иностранных военных самолетов российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

До этого, 17 октября, истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик B-1B военно-воздушных сил США, не допустив нарушения границы. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в НЦУО.