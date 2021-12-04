Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США

Гражданский самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, был вынужден изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком. Об этом 4 декабря сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По его данным, накануне один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus рейса Тель-Авив — Москва.

«Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон», — цитирует «Интерфакс» слова источника.

Отмечается, что на запросы с земли самолет-нарушитель не отвечал.

Днем ранее сообщалось, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. По информации Минобороны РФ, для их опознавания и недопущения нарушения границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30. Отмечалось, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис» сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря. Нарушения границы РФ не допущено, подчеркнули в министерстве.

До этого, 20 октября, два российских истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, два из которых — стратегические бомбардировщики США B-1B. Как уточнили в Национальном центре управления обороной (НЦУО), российские радары засекли над Черным морем цели, приближавшиеся к границам РФ. После разворота иностранных военных самолетов российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

17 октября истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик B-1B военно-воздушных сил США, не допустив нарушения границы. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в НЦУО.