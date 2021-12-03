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Тела еще 12 погибших подняли из шахты «Листвяжная»

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Тела еще 12 погибших подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщили в МЧС РФ в пятницу, 3 декабря.

«Отделениями ВГСЧ МЧС России транспортированы на поверхность тела еще 12 человек. Работы продолжаются», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

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Ранее в этот день горноспасатели установили местонахождение тел 14 погибших в шахте. Поиск еще 15 погибших шахтеров продолжается, добавил генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС РФ Николай Медведев.

2 декабря врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что спасатели круглосуточно будут вести работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии на «Листвяжной». Для начала будет сделана пауза для перевентиляции воздуха, а потом начнутся круглосуточные работы, объяснил врио главы ведомства.

Президент России Владимир Путин в тот же день провел онлайн-совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, на котором обсуждалось ЧП на шахте «Листвяжная». Говоря о том, что шахтеры рискуют жизнями под землей, тогда как руководство шахт и регионов вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать, Путин ударил кулаком по столу.

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

3 декабря стало известно, что адвокаты всех фигурантов дела об аварии на шахте обжаловали их арест. Апелляционные жалобы подали адвокаты директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двоих сотрудников Ростехнадзора.

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