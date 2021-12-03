Адвокаты фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» обжаловали их арест

Адвокаты всех фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек, обжаловали их арест. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерово в пятницу, 3 декабря.

«Защитниками всех обвиняемых поданы апелляционные жалобы», — передает сообщение суда ТАСС.

Апелляционные жалобы подали адвокаты директора шахты, его заместителя и начальника участка, а также двух сотрудников Ростехнадзора.

Трагедия на шахте произошла 25 ноября. Утром началось задымление. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Траурные мероприятия по погибшим на шахте «Листвяжная» прошли на Кузбассе 3 декабря на девятый день с момента трагедии. В поселке городского типа Грамотеино Беловского округа, где и расположена печально известная шахта, на Аллее шахтерской славы цветы принесли к мемориалу спасателям ВГСЧ, которые погибли при ликвидации аварии на шахте «Комсомолец» в 2000 году. В церемонии принял участие и врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.