Цивилев возложил цветы на Аллее шахтерской славы после ЧП на «Листвяжной»

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев возложил цветы на Аллее шахтерской славы в пгт Грамотеино в память о погибших на шахте «Листвяжная» 3 декабря.

«8:21 — ровно в то время, когда девять дней назад на шахте «Листвяжная» произошел взрыв, по всему Кузбассу сегодня прошло возложение цветов в память о погибших горняках и спасателях. В кузбасских храмах началась панихида по погибшим», — сказано в сообщении Telegram-канала Цивилева.

Трагедия на шахте произошла 25 ноября. Утром началось задымление. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

Врио главы МЧС Александр Чуприян позднее рассказал, что спасатели буквально «почуяли опытом» неладное на «Листвяжной» и отправились в составе четырех, а не двух бригад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.