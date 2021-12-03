Спасатели установили местоположение 14 погибших в «Листвяжной»

Горноспасатели установили местонахождение тел 14 погибших в шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в МЧС России в пятницу, 3 декабря.

Поиск еще 15 погибших шахтеров продолжается.

«В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и двух горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается», — рассказал генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС РФ Николай Медведев «РИА Новости».

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.