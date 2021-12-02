Прямой эфир
Общество
Путин назвал общей болью России трагедию на шахте в Кузбассе
Общество
Попова сообщила о введении в РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки
Политика
Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США
Общество
Правительство России выделит 100 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
В Крыму прокомментировали задержание группы украинских диверсантов
Экономика
В Saxo Bank предрекли перенос отказа стран от нефти и газа на 5–10 лет
Общество
Попова назвала гипотезой возможное «самоуничтожение» коронавируса в Японии
Политика
Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Экономика
Набиуллина назвала условие понижения ключевой ставки быстрее прогноза
Сюжет:

В Омской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области усилили ограничения по коронавирусу. Теперь требование об обязательной вакцинации распространяется на лиц старше 60 лет. Это следует из постановления главного санитарного врача региона Александра Криги, опубликованного 2 декабря.

Личный интерес: кому нужны фейки о коронавирусе
Информационные вбросы о сливе персональных данных в интернет могут использоваться для разогрева рынка

«Дополнить [постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан] подпунктом <...> «лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе, размещенном на сайте управления Роспотребнадзора.

Первый компонент вакцины от коронавируса указанной возрастной группе должен быть введен до 24 декабря текущего года, а второй — до 15 января 2022-го.

Также в регионе с 4 ноября для посещения торговых центров и мест общественного питания требуется предъявить QR-код с информацией об иммунитете к коронавирусу.

Днем ранее, 1 декабря, обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели среди студентов и людей старше 60 лет в Липецкой области.

В ряде регионов РФ ранее приняли аналогичные решения, среди таких субъектов — Нижегородская, Ростовская, Тамбовская и Калининградская области, а также Хабаровский край.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения штрафа за отказ от вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021