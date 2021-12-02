В Омской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

В Омской области усилили ограничения по коронавирусу. Теперь требование об обязательной вакцинации распространяется на лиц старше 60 лет. Это следует из постановления главного санитарного врача региона Александра Криги, опубликованного 2 декабря.

«Дополнить [постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан] подпунктом <...> «лицам в возрасте 60 лет и старше», — говорится в документе, размещенном на сайте управления Роспотребнадзора.

Первый компонент вакцины от коронавируса указанной возрастной группе должен быть введен до 24 декабря текущего года, а второй — до 15 января 2022-го.

Также в регионе с 4 ноября для посещения торговых центров и мест общественного питания требуется предъявить QR-код с информацией об иммунитете к коронавирусу.

Днем ранее, 1 декабря, обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели среди студентов и людей старше 60 лет в Липецкой области.

В ряде регионов РФ ранее приняли аналогичные решения, среди таких субъектов — Нижегородская, Ростовская, Тамбовская и Калининградская области, а также Хабаровский край.

30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения штрафа за отказ от вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.