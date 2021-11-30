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Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации

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В России не допускают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом 30 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — заявил он, комментируя информацию о возможном введении в Австрии штрафов для всех, кто откажется прививаться.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Австрии могут начать штрафовать за отказ от вакцинации против COVID-19. Черновой проект закона предусматривает, что обязательная вакцинация будет распространяться на всех граждан страны с февраля следующего года. Штраф за отказ от прививки составит €3 600 (около 300 тыс. рублей), а отказ от его выплаты будет грозить лишением свободы на четыре месяца. При этом для тех, кто дважды проигнорирует уведомление властей о необходимости сделать прививку, взыскание увеличится до €7 200 (порядка 600 тыс. рублей).

До этого, 10 ноября, директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал включить вакцину против COVID-19 в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию сделать обязательной. По его словам, пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%.

Тогда Песков заявил, что решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принималось.

Комментируя инициативу Гинцбурга, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил отсутствие нарушений конституционных прав россиян в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса.

В свою очередь, сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что в настоящее время в Совете Федерации не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, законопроект будет обсуждаться, если парламентарии его разработают.

Днем ранее стало известно о том, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания ввели в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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