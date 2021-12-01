В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых
Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели среди студентов и людей старше 60 лет в Липецкой области. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. Об этом сообщается в среду, 1 декабря, на сайте областного управления Роспотребнадзора.
В документе отмечается, что профилактические прививки от коронавируса будут делать «лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования... лицам в возрасте 60 лет и старше», передает RT.
В этот же день в Тюменской области заявили, что работникам ЖКХ, туристической сферы и СМИ необходимо пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, пишет REGNUM.
Накануне в Челябинской области решили ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 и совершеннолетних студентов, передает НСН. Нововведение вступило в силу 1 декабря.
Ранее, 30 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации. По его словам, в Кремле исключают введение такой меры.
В ряде регионов РФ уже ввели обязательную вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет, в том числе в Нижегородской, Ростовской, Тамбовской и Калининградской областях, а также в Хабаровском крае.
Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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