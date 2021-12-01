Прямой эфир
Мир
Лукашенко рассказал о просьбе украинских военных к РФ спасти Крым от НАТО
Мир
Генсек НАТО рассказал о возможном введении новых санкций против РФ
Происшествия
В США мужчина с ножом ранил двух полицейских
Общество
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых
Мир
Китайские биологи нашли нейтрализующее все штаммы COVID-19 антитело
Общество
В Московском тренинговом центре провели обыски по делу о доведении до суицида
Мир
В ЛНР подтвердили данные о 125 тыс. военных Украины в Донбассе
Мир
Из-за «Омикрон»-штамма все въезжающие в Эстонию будут заполнять анкету
Общество
Врач предупредила об опасности моркови для некоторых людей
Мир
Врач из ЮАР рассказал об отличиях течения COVID-19 при «Омикроне» и «Дельте»
Сюжет:

В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели среди студентов и людей старше 60 лет в Липецкой области. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. Об этом сообщается в среду, 1 декабря, на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Сила снова: когда и какой вакциной стоит привиться в третий раз
Стоит ли комбинировать препараты и ориентироваться на количество антител

В документе отмечается, что профилактические прививки от коронавируса будут делать «лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования... лицам в возрасте 60 лет и старше», передает RT.

В этот же день в Тюменской области заявили, что работникам ЖКХ, туристической сферы и СМИ необходимо пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, пишет REGNUM.

Накануне в Челябинской области решили ввести обязательную вакцинацию для людей старше 60 и совершеннолетних студентов, передает НСН. Нововведение вступило в силу 1 декабря.

Ранее, 30 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном введении штрафа за отказ от вакцинации. По его словам, в Кремле исключают введение такой меры.

В ряде регионов РФ уже ввели обязательную вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет, в том числе в Нижегородской, Ростовской, Тамбовской и Калининградской областях, а также в Хабаровском крае.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021