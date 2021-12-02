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Лукашенко объяснил давление на Белоруссию борьбой Запада против России

Лукашенко: давление Запада на Белоруссию находится в общем контексте борьбы против России
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Попытка «удушения Белоруссии», проводимая западными странами, находится в общем контексте борьбы с Россией. Об этом 2 декабря заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

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«Они (Запад. — Ред.) ведут себя отвратительно, пакостно, мы это видим и по Беларуси», — цитирует его агентство «БелТА».

По мнению Лукашенко, у западных стран не получилось сразу «задушить Белоруссию» в прошлом году, поэтому началось «медленное удушение».

Ранее в этот день Лукашенко отметил, что в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе республики с Украиной.

29 ноября президент Белоруссии заявил, что Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта РФ с Украиной. По его словам, поэтому он начал усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу, хотя к этому никаких причин нет.

18 ноября министерство обороны Белоруссии зафиксировало рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики. Кроме того, отмечалось, что общее количество полетов авиации альянса в последнее время увеличилось почти в два раза.

В октябре белорусский лидер предупредил, что что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. За неделю до этого министр обороны России Сергей Шойгу отметил наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии.

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