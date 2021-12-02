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Лукашенко анонсировал совместные с Россией военные учения

Лукашенко: Белоруссия и РФ проведут учения у границы с Украиной
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В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе республики с Украиной. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — отметил он в интервью «РИА Новости», опубликованном 2 декабря.

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Ожидается, что учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев», добавил белорусский лидер.

Вместе с тем он уточнил, что первый этап учений стороны проведут «точно зимой».

Ранее, 28 ноября, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия заступится за Белоруссию, если Минск запросит у нее помощи в случае нарушения НАТО территориальной целостности страны. Тогда как 25 ноября государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что в условиях наращивания потенциала альянса у границ республики важно поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с Россией.

18 ноября министерство обороны Белоруссии зафиксировало рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики. Отмечалось, что общее количество полетов авиации альянса в последнее время увеличилось почти в два раза.

28 октября Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. До этого, 20 октября, министр обороны России Сергей Шойгу отметил наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии.

С 10 по 16 сентября прошли совместные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021». Помимо военных из Союзного государства на них были приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Учения прошли на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии. Стороны подчеркивали, что данные учения носили оборонительный характер.

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