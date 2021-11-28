Джабаров заявил о заступничестве РФ в случае агрессии НАТО против Белоруссии

Россия заступится за Белоруссию, если Минск запросит у нее помощи в случае нарушения НАТО территориальной целостности страны. Об этом 28 ноября сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если будет реальное вторжение, мы это не оставим без внимания», — подчеркнул политик.

При этом в Совбезе Белоруссии напомнили соседним странам Евросоюза, что если они захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, то за Минском стоит союзник — Россия.

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании США развязать войну. По его словам, американские власти пытаются развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев, используя для этих целей тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

26 ноября из Минска в Эрбиль вылетел второй самолет с иракскими мигрантами.