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Джабаров заявил о заступничестве РФ в случае агрессии НАТО против Белоруссии

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Россия заступится за Белоруссию, если Минск запросит у нее помощи в случае нарушения НАТО территориальной целостности страны. Об этом 28 ноября сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Если будет реальное вторжение, мы это не оставим без внимания», — подчеркнул политик.

При этом в Совбезе Белоруссии напомнили соседним странам Евросоюза, что если они захотят втянуть НАТО в ситуацию на границе, то за Минском стоит союзник — Россия.

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании США развязать войну. По его словам, американские власти пытаются развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев, используя для этих целей тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

26 ноября из Минска в Эрбиль вылетел второй самолет с иракскими мигрантами.

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