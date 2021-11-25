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Лукашенко заявил о желании США развязать войну

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Власти США пытаются развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев, используя для этих целей тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза. Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

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«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», — указал он на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции, передает агентство «БелТА».

По словам главы республики, в США любят «воевать чужими руками», оставаясь при этом в стороне и поставляя оружие.

«Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев», — подчеркнул Лукашенко.

24 ноября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. В частности, стороны обратили внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств.

22 ноября глава представительства Евросоюза (ЕС) в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с Белоруссией.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что Белоруссия не стремится к обострению и противостоянию в отношениях с Польшей. По его словам, «если перегнуть палку, войны не избежать».

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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