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Второй самолет с иракскими беженцами вылетел из Минска в Эрбиль

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Самолет компании Iraqi Airways вылетел 26 ноября в Эрбиль с иракскими мигрантами из Национального аэропорта Минска. Об этом свидетельствует информация онлайн-табло минского аэропорта.

Рейс из Минска вылетел 26 ноября в 02:45.

Днем ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил об отмене рейса Белоруссии из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией.

22 ноября из Минска на родину вылетели 118 мигрантов.

18 ноября сообщалось, что вывозным рейсом компании Iraqi Airways по маршруту Минск–Багдад Белоруссию добровольно покинула первая группа граждан Ирака, которые до этого пытались попасть в ЕС через белорусско-польскую границу.

По имеющейся информации, желание вернуться на родину выразили порядка 300 человек.

16 ноября МИД Ирака заявил, что зарегистрировал 170 заявок от желающих вернуться на родину граждан, находящихся на границе Белоруссии и Польши. Как сообщил представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф, дипломаты координируются с руководством аэропорта Минска для осуществления вывозного рейса.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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