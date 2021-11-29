Лукашенко обвинил Запад в сдерживании белорусской армии с помощью мигрантов

Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта РФ с Украиной. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минобороны республики на тему военной безопасности.

«Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах», — приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко предположил, что в ближайшее время его слова подтвердятся действиями Запада. Он подчеркнул, что поручил министру обороны и председателю Госпогранкомитета не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения.

«Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь», — добавил Лукашенко.

По его словам, Запад это понимает, поэтому начал усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу, хотя к этому никаких фактов и причин нет. Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно.

25 ноября Лукашенко заявил, что власти США пытаются развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев, используя для этих целей тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза. По мнению главы республики, в США любят «воевать чужими руками», оставаясь при этом в стороне и поставляя оружие.

22 ноября глава представительства Евросоюза (ЕС) в Белоруссии Дирк Шубель заявил, что страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с Белоруссией. Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что Белоруссия не стремится к обострению и противостоянию в отношениях с Польшей. Президент также добавил: «если перегнуть палку, войны не избежать».

8 ноября многочисленная группа мигрантов пришла на границу Белоруссии и Польши. Они пытались прорваться через колючую проволоку, забрасывали пограничников камнями и создали палаточный лагерь. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику. Позже беженцы покинули стихийный лагерь и переместились в логистический центр, предоставленный белорусской стороной. Часть из них вернулась обратно в Ирак, вылетев спецрейсами из минского аэропорта.

11 ноября врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза. По ее словам, ситуация с мигрантами создана белорусским режимом, который «использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз».

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.