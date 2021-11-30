Путин рассказал, в каком мире хотел бы жить

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что хотел бы жить в мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде и самолеты не загрязняли атмосферу.

«Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу», — сказал президент в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» 30 ноября.

Кроме того, российский лидер отметил, что хочет, чтобы продукты питания добывались и утилизировались должным образом.

«Если мы будем стремиться к результату, мы его достигнем», — подчеркнул Путин.

Ранее в этот же день президент заявил, что российская энергетика является одной из самых «зеленых» в мире.

1 ноября в правительстве РФ сообщили, что российские инвестиции в снижение выбросов парниковых газов до 2030 года должны составить около 1% ВВП страны, а в 2031–2050 годах вырасти до 1,5–2% ВВП. Целью новой стратегии низкоуглеродного развития России является достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики.

31 октября Путин, выступая на саммите «Группы двадцати» в режиме видеоконференции, призвал создать международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими выбросов в атмосферу парниковых газов. Он также подчеркнул необходимость наращивания в мире поглощения парниковых газов, для чего у РФ имеются новейшие агротехнологии и механизмы использования лесов.

В июне российское правительство утвердило план реализации энергетической стратегии страны на ближайшие 15 лет. План был подготовлен с учетом поручения Путина.