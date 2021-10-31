Путин призвал создать рейтинг экопроектов по степени снижения парниковых газов

Президент России Владимир Путин, выступая 31 октября на саммите «группы двадцати» в режиме видеоконференции, призвал создать международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими выбросов в атмосферу парниковых газов. Он также подчеркнул необходимость наращивания в мире поглощения парниковых газов, для чего у РФ имеются новейшие агротехнологии и механизмы использования лесов.

«Для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов недостаточно. Нужно наращивать и поглощение парниковых газов. Для этих целей у России, как и у ряда других стран, имеются колоссальные возможности», — сказал глава государства, уточнив, что речь идет о поглощающем потенциале лесов, тундры, сельхозземель, морей и болот.

По словам Путина, чтобы использовать этот потенциал в полной мере, РФ планирует существенно повысить качество управления лесами, увеличить площади лесовосстановления, расширить территории нетронутой природы, а также повсеместно внедрять новые агротехнологии.

Кроме того, российский лидер заявил, что усилия международного сообщества должны быть максимально сосредоточены на существующих экологических проектах.

Между тем президент допустил, что эксперты могли бы составить некий рейтинг подобных проектов с точки зрения степени их отдачи в части снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.

Ранее в воскресенье Владимир Путин сообщил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой. По его словам, за последние 10 лет она выросла на полградуса.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов. Отмечалось, что распоряжение необходимо для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного Путиным в июле текущего года.

21 октября Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.