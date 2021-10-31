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Путин призвал создать рейтинг экопроектов по степени снижения парниковых газов

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Президент России Владимир Путин, выступая 31 октября на саммите «группы двадцати» в режиме видеоконференции, призвал создать международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими выбросов в атмосферу парниковых газов. Он также подчеркнул необходимость наращивания в мире поглощения парниковых газов, для чего у РФ имеются новейшие агротехнологии и механизмы использования лесов.

«Для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объемы выбросов недостаточно. Нужно наращивать и поглощение парниковых газов. Для этих целей у России, как и у ряда других стран, имеются колоссальные возможности», — сказал глава государства, уточнив, что речь идет о поглощающем потенциале лесов, тундры, сельхозземель, морей и болот.

По словам Путина, чтобы использовать этот потенциал в полной мере, РФ планирует существенно повысить качество управления лесами, увеличить площади лесовосстановления, расширить территории нетронутой природы, а также повсеместно внедрять новые агротехнологии.

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Кроме того, российский лидер заявил, что усилия международного сообщества должны быть максимально сосредоточены на существующих экологических проектах.

Между тем президент допустил, что эксперты могли бы составить некий рейтинг подобных проектов с точки зрения степени их отдачи в части снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.

Ранее в воскресенье Владимир Путин сообщил, что средняя температура в России растет быстрее общемировой. По его словам, за последние 10 лет она выросла на полградуса.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, необходимое для запуска в стране с 2023 года системы государственного учета выбросов парниковых газов. Отмечалось, что распоряжение необходимо для реализации положений закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного Путиным в июле текущего года.

21 октября Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», подчеркнул, что природные катаклизмы в современном мире стали едва ли не нормой и отрицать климатические деформации уже невозможно. Он добавил, что климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться.

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